L'armée de l'air japonaise a annoncé dimanche avoir retrouvé le corps d'un des deux pilotes d'un avion de chasse qui s'était abîmé en mer il y a deux semaines.

La trace de l'appareil, un F-15, a été perdue le 31 janvier au-dessus de la mer du Japon, peu de temps après son décollage pour une mission d'entraînement, alors qu'il se trouvait à environ 5 kilomètres de la base aérienne de Komatsu, dans le département d'Ishikawa (centre).

La force aérienne d'autodéfense japonaise a indiqué qu'un corps a été retrouvé vendredi par la marine japonaise lors d'opérations de recherche en mer du Japon.

L'armée de l'air a déclaré avoir identifié le corps mais n'a pas souhaité communiquer son nom, précisant que les recherches pour retrouver son copilote se poursuivent.

Les causes probables du crash n'ont pas été indiquées et le ministère japonais de la Défense n'a pas décidé d'immobiliser ses avions F-15.

Le Japon a occasionnellement connu des accidents impliquant son armée de l'air.

En 2019, un avion de chasse F-35A japonais s'était abîmé en mer et d'importantes opérations de recherches avaient été lancées pour tenter de retrouver le corps du pilote et l'épave truffée de secrets technologiques, avant d'être abandonnées deux mois plus tard.