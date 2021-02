Le milliardaire, patron de l'entreprise financière Shift4 Payments - qu'il a créée à l'âge de 16 ans dans son sous-sol - est un pilote expérimenté, qualifié pour voler sur des appareils militaires. Il détient un record de tour du monde en jet (62 heures) et a fondé en 2012 une société prodiguant notamment des formations aux pilotes de l'armée de l'air américaine, Draken International.



"Je suis passionné par l'espace et l'aviation depuis aussi longtemps que je m'en rappelle. Lorsque j'étais en maternelle, je me souviens que je regardais un livre sur la navette spatiale et que j'ai dit à mon institutrice qu'un jour, j'irai dans l'espace", raconte-t-il.

© BELGA



Si tout se passe comme prévu, son rêve d'enfant sera exaucé au cours du dernier trimestre 2021.



Et c'est un plaisir que Jared Isaacman a décidé de partager avec des anonymes auxquels il offre les trois sièges à ses côtés à bord de la capsule Dragon, le même modèle que celle qui a réussi en novembre dernier à mettre en orbite quatre astronautes en route vers la Station spatiale internationale (ISS).