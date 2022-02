La patronne du réseau télévisé international RT fulmine. Comment certains de ses concitoyens peuvent-ils être contre la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine ? Pour elle, c’est simple : ce ne sont plus des Russes.

Habituée des remarques acerbes sur Twitter pour défendre le président russe qu’elle appelle "chef", Margarita Simonian n’a pas mâché ses mots : "Si vous avez honte actuellement d’être Russe, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas Russe".

Quelques milliers de personnes ont manifesté contre l’invasion russe en Russie, mais la réaction de la police a été la même que lorsqu’il s’agit de détracteurs du Kremlin : des centaines d’arrestations. Si bien que le mouvement s’est déplacé en ligne, commençant à se faire entendre et à engranger des soutiens, certains de renom.

Les drapeaux ukrainiens fleurissent sur les photos de profils tout comme les émojis aux yeux baignés de larmes. Le #HeTBo ? He (non à la guerre) était en tête des tendances sur Twitter samedi.

Depuis jeudi, date du début de l’invasion, des célébrités russes de plus ou moins gros calibre ont exprimé leur horreur, leur impuissance et plaidé pour une cessation immédiate de cette guerre au coeur de l’Europe.

Le populaire blogueur-vidéo et documentariste Iouri Doud a vu sa publication récolter un million de "j’aime". "J’écris ces mots avec une raison. Quand mes enfants seront grands et découvriront ce moment de l’Histoire, hallucineront et me demanderont Papa, et toi tu as fait quoi ?, je veux avoir une preuve écrite disant, je n’ai pas choisi ce régime et je n’ai pas soutenu sa rage impérialiste", a-t-il écrit.

La journaliste du quotidien Kommersant Elena Tchernenko a-t-elle raconté avoir été exclue du pool de journalistes suivant le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pour avoir lancé une pétition anti-guerre parmi ses collègues.

Une lettre ouverte des métiers des arts et de la culture avait-elle samedi le soutien de plus de 2.000 acteurs, réalisateurs et autres architectes, balayant l’argument de Vladimir Poutine, qui qualifie l’invasion d’opération de "maintien de la paix" pour sauver les russophones de l’Est de l’Ukraine. "Contraindre à la paix par l’usage de la force est absurde", y est-il écrit.