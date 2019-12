"Je n'ai rien fait de mal", lance Donald Trump à l'approche d'un vote historique imminent au Congrès.

Le président américain Donald Trump aura une place de choix dans les livres d'Histoire. Provocateur, atypique, voire outrancier, l'ancien magnat de l'immobilier américain sera également évoqué comme étant le troisième président des États-Unis à être. À l'approche du vote historique, Donald Trump a tenu à réaffirmer son innocence. Il a tenté de se justifier à travers son canal de communication favori, Twitter. Comme à son habitude, il a choisi l'attaque, et des arguments peu crédibles. "

La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, se réunira dans la journée pour un débat de six heure. A la fin de celui-ci, deux articles de mise en accusation ("impeachment") visant le président républicain seront votés: abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.

Ces six heures d'échanges seront divisés de manière équitable entre républicains et démocrates et précédés d'une heure de débat pour adopter ces règles en séance plénière. Ce vote, qui va marquer l'Histoire, est attendu au plus tôt en fin d'après-midi.

Dans une lettre de six pages, le président américain avait affirmé que ses droits avaient été niés "depuis le début de cette arnaque d'enquête pour destitution".

Majoritaires à la chambre basse, les démocrates accusent Donald Trump d'avoir abusé de ses pouvoirs à des fins politiques personnelles en gelant notamment une aide militaire à l'Ukraine pour forcer ce pays à enquêter sur Joe Biden, son potentiel rival pour la présidentielle de 2020.

En cas de mise en accusation mercredi, il reviendra ensuite au Sénat d'organiser le procès du président, probablement en janvier. Le chambre haute se trouvant elle entre les mains des républicains, le milliardaire devrait alors être acquitté.