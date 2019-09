A un mois des élections législatives au Canada, la réputation de Justin Trudeau risque d'en prendre un coup. En effet, le magazine américain Time a publié une photo plus qu'embarrassante où l'on peut voir le Premier ministre portant un turban et ayant les mains et le visage couverts de noir.

En pleine campagne, cette photo a fait l'effet d'une bombe dans le clan Trudeau. " C’est quelque chose que je ne considérais pas comme raciste à l’époque, mais je reconnais aujourd’hui que c’était raciste, et j’en suis profondément désolé" , a très rapidement réagi, le Premier ministre libéral lors d’une conférence de presse imprévue.

Cette photo de Justin Trudeau, alors âgé de 29 ans à l'époque, est issue d'un album de fin d'année de l'école de Vancouver où le jeune candidat libéral était enseignant. Il s'agissait en fait d'une soirée déguisée qui avait pour thème les Mile et une Nuits. " Je suis déguisé avec un costume d’Aladdin et je me suis maquillé. Je n’aurais pas dû le faire" , a-t-il tenté d'expliquer, en invoquant une erreur de jeunesse. " C’était une erreur (…) Je regrette profondément. Je m’excuse profondément. Je demande pardon aux Canadiens" , a-t-il martelé, tout en excluant de démissionner.





La classe politique choquée





"C’est troublant, c’est insultant" , s'est emporté Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique (NPD). Singh, qui est de confession sikhe et qui porte un turban, est également le premier chef de parti fédéral issu d’une minorité visible. " Les blackfaces, c’est rire de quelqu’un pour ce qu’il vit, ce qu’il est", a-t-il ajouté.

Les principaux rivaux de Justin Trudeau pour les législatives de fin octobre n'ont, eux aussi, pas tardé à réagir en remettant en doute l'image d’ouverture et de tolérance que cultive le Premier ministre