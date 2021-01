L'hélicoptère présidentiel Marine One transportant Donald et Melania Trump s'est envolé peu après 08H15 (13H15 GMT) depuis les jardins de la Maison Blanche. Prononçant seulement quelques mots, le président sortant a évoqué un mandat "fantastique de quatre ans", représentant "l'honneur d'une vie".

"Ces quatres années ont été incroyables, nous avons accompli tellement de choses ensemble", a débuté Donald Trump dans son discours. Il a ensuite remercié sa famille, ses amis et ses proches collaborateurs qui ont fait "un travail incroyable pour la nation" avant de faire l'éloge de son épouse, Melania Trump. "Notre Première dame a été une femme remplie de grâce, de beauté, d'intégrité et elle a été si proche des gens." La First lady a donc à son tour prononcé quelques mots: "Être votre Première Dame a été l'honneur de ma vie. Je vous remercie de votre soutien. Que Dieu vous bénisse et bénisse cette magnifique nation."

"Nous avons reconstruit militairement parlant notre pays", a poursuivi Donald Trump en citant notamment la création de nouvelles forces et le soin apporté aux vétérans. Il s'est ensuite félicité pour avoir fait baisser les taxes. "J'espère qu'ils ne les remonteront pas", a-t-il lancé sur le ton de l'humour. Il a ensuite expliqué que la pandémie était venue ralentir ses projets en tant que président mais a assuré "on a travaillé dur, on a tout donné sur le terrain". Le président américain a encore ajouté: "On se reverra très bientôt. Je reviendrai d'une manière ou d'une autre".

Finalement, il est une dernière fois revenu sur son prétendu succès populaire à la dernière élection. S'il n'a pas cité le nom de Joe Biden, il a souhaité "bonne chance et du succès à la prochaine administration". Il semblerait d'ailleurs que le président sortant ait laissé une lettre à son successeur, dont on ne connait pas encore le contenu.