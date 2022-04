Eric Zemmour dans le 5e arrondissement

En ce premier tour de l'élection présidentielle française, la fin de journée risque d'être animée dans la capitale française. En effet, la majorité des candidats dans la course à l'Elysée organisent des soirées électorales à Paris où se convergent membres du parti, militants et journalistes.Tour d'horizon avec nos correspondants présents sur place.

Quelques journalistes, badauds, policiers arrivaient tranquillement au cœur du 5ème arrondissement de Paris, ce dimanche vers 18h.

Eric Zemmour organise sa soirée électorale à la Maison de la Mutualité, là même où Nicolas Sarkozy, battu à la présidentielle, avait reconnu sa défaite le 6 mai 2012.

© LDC

Devant le bâtiment, Patrick et son fils Adrien, 19 ans, sont venus assister pour la première fois de leur vie à une soirée électorale : "", s'enthousiasme le fils, originaire d'une ville de 17.000 habitants des pays de la Loire."Z", renchérit le père, qui avait jusque là toujours voté pour Marine le Pen.

Marie et Sébastien, la trentaine, se sont aussi déplacés d'Eure et Loire: "J'aime le conservatisme d'Éric Zemmour, ses valeurs traditionnelles. Il est dans le réel, pas dans l'idéologie", commente l'un deux. "On a voté Sarkozy en 2012, le Pen en 2017. On ne croit pas aux sondages, ce soir on peut très bien avoir Mélenchon et le Pen en tête, ou peut-être même le Pen et Zemmour !"

Sarah, 21 ans, fille d'un élu local socialiste du Pas-de-Calais, est également venue afficher son soutien au candidat de "Reconquête!". "Je suis ici ce soir parce que c'est très important de s'investir dans la vie de notre pays, en tant que citoyen", explique la jeune femme. "Zemmour est le seul candidat réellement patriote, pas comme Macron qui apprend à découvrir les français à la fin de son mandat".

Mélenchon au Cirque D'hiver

Les partisans de Jean-Luc Mélenchon commençaient également à affluer à son QG, situé au Cirque d'Hiver, dans le 11e arrondissement de Paris. "On est là, et même si Macron ne veut pas, nous on est là!", entonnaient les militants.

"Tant qu'on n'a pas les chiffres définitifs je suis pleine d'espoir", commentait une partisane de La France Insoumise. "On le sent bien... avec un vrai débat au premier tour, sur la justice sociale".