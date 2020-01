Prononcée en 2018, cette petite phrase avait créé la polémique et avait mis le président français dans l'embarras.

A l'époque, Emmanuel Macron répondait à un jeune chômeur qui l'interrogeait sur le fait de ne pas trouver d'emploi. "Je traverse la rue, du travail je vous en trouve", lui avait alors répliqué le président.

Rapidement, ses propos avait été condamnés par une partie de la population qui y voyait une certaine forme d'arrogance et un décalage avec la réalité du marché de l'emploi.



Aujourd'hui, son épouse Brigitte Macron a décidé de revenir sur cette phrase controversée dans un entretien accordé à TF1:

"La veille on était au restaurant et le restaurateur nous a dit 'Le premier qui va traverser la rue, je lui donne un boulot, parce que j'ai besoin de travailleurs auprès de moi'. Et cette phrase qu'Emmanuel a dite à ce moment-là, c'est la phrase qu'il avait entendue, que le restaurateur avait dite la veille", a-t-elle affirmé.



La Première dame de France a déclaré qu'elle avait également trouvé que ces propos étaient déplacés: "Tu es dans l’enceinte de l'Élysée, c’est compliqué de dire à un jeune homme une phrase comme celle-là", lui avait-t-elle expliqué à l'époque.



"Bien évidemment, on n’a pas à la dire. Mais, quelquefois, on a des phrases qui sortent spontanément, qui nuisent à notre image, mais c’est trop tard, la phrase est dite", conclut-elle sur cette affaire.