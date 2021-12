Au procès du 13-Novembre, les proches de l’un des assaillants du Bataclan ont raconté leur vaine tentative pour le faire revenir de Syrie et la "honte" d’avoir échoué.

Le président Jean-Louis Périès le répète plusieurs fois aux témoins : ce n’est pas eux que l’on juge. "Ce que l’on veut comprendre, c’est comment votre fils en est arrivé là", dit le magistrat au père de Samy Amimour, kamikaze du Bataclan.

À la barre, Azdyne Amimour, retraité de 74 ans, cheveux blancs, crâne dégarni, col roulé et veste beige, semble comme perdu. "C’est très difficile à expliquer. Il a eu une bonne éducation, un parcours scolaire sans faute", dit-il. "Et après, ça s’est passé à vitesse vertigineuse." Le vieil homme, qui demandera vite à s’assoir sur une chaise, raconte les premiers changements au lycée de son fils "introverti" : la mosquée, la tenue vestimentaire, la prière. "Je me suis dit pourquoi pas, je préfère ça que dealer."

À l’été 2013, prétextant un voyage "dans le sud" avec des copains, Samy Amimour rejoint la Syrie. Il embrasse son père avant. "Ça m’a intrigué", reconnaît ce dernier.