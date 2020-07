La France a découvert, ce lundi 6 juillet, son nouveau gouvernement, concocté durant le week-end par Emmanuel Macron et le Premier ministre fraîchement nommé Jean Castex pour impulser la relance de l'économie et du quinquennat.

L'ancienne équipe était constituée de 16 ministres, trois ministres délégués et 17 secrétaires d'Etat. Mais l'Elysée avait fait savoir, ce week-end, que la nouvelle équipe compterait "une vingtaine de ministres et de ministres délégués".

Emmanuel Macron a rappelé dans des tweets dimanche les lignes de force de la dernière partie de son quinquennat qu'un "gouvernement de mission et de rassemblement" devra mettre en oeuvre: "relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, rétablissement d'un ordre républicain juste" ou encore "défense de la souveraineté européenne".

Le Premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement mardi à 15H00.

Gérald Darmanin, jusqu'alors ministre de l'Action et des comptes publics, a été nommé lundi ministre de l'Intérieur du gouvernement Castex, a annoncé le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler. Issu de la droite LR mais rallié à Emmanuel Macron depuis 2017, M. Darmanin avait déjà été pressenti à Beauvau en octobre 2018, lors du dernier remaniement d'ampleur. Il a récemment été réélu maire de Tourcoing, dès le 1er tour.

Bruno Le Maire a été nommé lundi ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance du gouvernement de Jean Castex, a annoncé le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler. M. Le Maire, déjà ministre de l'Economie et des Finances du gouvernement précédent d'Edouard Philippe, sera épaulé par trois ministres délégués: Olivier Dussopt, chargé des Comptes publics, Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'Industrie, et un nouvel entrant, Alain Griset, chargé des Petites et moyennes entreprises.

Roselyne Bachelot est une ancienne ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, et une passionnée de musique qui retourne à la politique à 73 ans en devenant ministre de la Culture lundi, après une longue parenthèse dans les médias depuis 2012.

L'avocat Eric Dupond-Moretti a été nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice du gouvernement de Jean Castex, a annoncé le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler lundi.L'arrivée au gouvernement de ce ténor du barreau, redouté des cours d'assises, est une des surprises du nouveau gouvernement. Il succède à Nicole Belloubet.

Voici la liste des nouveaux ministres: