Il n'est pas passé loin. Jean-Luc Mélenchon, seul représentant de la gauche à faire plus de 5% au premier tour de l'élection présidentielle 2022, termine à 20,8%. Sur la troisième marche du podium, à trois points de pourcentage de Marine Le Pen. Celle qui laisse le plus de regrets, aussi. Au passage, le candidat d'extrême gauche réussit sa plus belle performance lors d'un scrutin présidentiel (il avait fini 4e en 2017, à 19,58%, derrière François Fillon).

Dans son discours, sur le coup de 20h40, le leader de la France Insoumise a souligné "l'état d'exaspération" et d'urgence "sociale et écologique" dans laquelle se trouve la France. Il a pointé les "institutions de la cinquième République" qui contraignent aujourd'hui le peuple français à "choisir entre deux maux", et appelé son camp à mener "toutes les batailles qui arrivent devant nous".



Concernant l'attitude à adopter pour ceux qui ont voté pour lui, Mélenchon a été très clair : "Nous savons pour qui nous ne voterons jamais". "Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen !", a-t-il scandé, quatre fois, ironisant sur le fait que parfois, les médias feignaient de mal le comprendre. "Et pour le reste, les Français sont assez responsables pour savoir ce qu'ils ont à faire", a-t-il précisé, sous pour autant appeler formellement à voter pour Emmanuel Macron.