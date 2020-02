Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et homme le plus riche du monde, a annoncé lundi sur son compte Instagram le lancement du “Bezos Earth Fund” (Fonds Bezos pour la Terre) pour lutter contre le changement climatique. M. Bezos précise qu’il dote personnellement le fonds de 10 milliards de dollars “pour commencer” et que les premières subventions à des chercheurs, militants et ONG seront attribuées cet été.

Une annonce qui le place directement parmi les plus gros donateurs mondiaux pour la lutte contre le réchauffement climatique et d’autres actions à travers le monde. Il faut dire que depuis plusieurs années, les hommes et femmes les plus riches du monde n’hésitent pas à donner de leur fortune pour aider les autres. Des gestes certainement pas désintéressés, mais qui valent la peine d’être soulignés. Tour d’horizon.