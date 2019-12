Le journaliste britannique Jeremy Clarkson, tête de gondole du programme The Grand Tour (sur Amazon Prime Video) et coutumier des polémiques vite emballées, s'en prend à l'égerie de la jeunesse qui se dresse pour la sauvegarde la planète, Greta Thunberg

Le vent ne souffle pas d'une contrée neutre : Jeremy Clarkson, 59 ans, est coutumier des dérapages verbaux et polémiques. Le journaliste britannique, spécialiste de l'automobile - il a longtemps été aux commandes de l'émission "Top Gear", avant que la BBC ne le licencie en 2015 après un énième clash avec son producteur - n'a jamais vraiment gardé sa langue en poche. Adepte de la devise " la vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal", Clarkson a manifestement une nouvelle cible dans son viseur : Greta Thunberg, visage emblématique de la lutte climatique, et de 43 ans sa cadette. Dont il se paye le scalp sans vergogne.

Ses mots à l'égard de la mineure suédoise ne sont pas tendres : “Elle est folle et dangereuse. Les enfants ne dorment plus à cause de ses bêtises. Elle ferait mieux de retourner à l’école et de la fermer un peu”, a-t-il déclaré en Australie pendant la tournée de promotion de la nouvelle saison de son émission The Grand Tour, programme automobile phare du Netflix d'Amazon, Prime Video.

Une nouvelle attaque de l'archétype homme blanc de 50 ans, adepte des moteurs rugissant qui plus est, face à une ado qui veut juste faire bouger les choses, diront les défenseurs de Greta Thunberg...

Il ne s'agit pas d'une saillie soudaine ou d'un journaliste qui l'a poussé à la faute, puisque quelques jours plus tôt, c'est à The Independent qu'il confiait des propos du même acabit : “Quelle imbécile !” "Je lui conseille de se lancer dans des études scientifiques” et “d’en faire quelque chose”. “C’est une étrange Suédoise mal lunée. Traverser l’océan à la voile dans un yacht équipé d'un moteur diesel ne changera rien”.