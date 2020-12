Des essais de vaccins prometteurs ont renforcé les espoirs de Tokyo d'organiser finalement les Jeux olympiques, dont l'ouverture est désormais prévue pour le 23 juillet 2021 après un report sans précédent en mars lié à la pandémie. Les anneaux colorés de 69 tonnes avaient été installés dans la baie d'Odaiba au début de l'année, lorsque la ville avait commencé le compte à rebours final des JO, mais ils avaient été enlevés et remorqués en août pour des opérations de maintenance et d'inspection. Ils sont revenus mardi avec une nouvelle couche de peinture et il est prévu de les éclairer la nuit.

"Nous travaillons très dur pour organiser des Jeux olympiques où les gens se sentiront en sécurité", a déclaré à la presse Atsushi Yanashimizu, fonctionnaire de la ville de Tokyo. "Avec l'installation du symbole olympique, nous aimerions que davantage de gens sentent que l'événement approche et s'en réjouissent", a-t-il dit. Un sondage réalisé en juillet a montré que seulement une personne sur quatre au Japon souhaitait que les JO aient lieu en 2021, la plupart des personnes interrogées étant favorables à un nouveau report ou à une annulation. Les sponsors seraient également inquiets, les organisateurs de Tokyo-2020 ne sachant pas combien d'entre eux vont prolonger leur contrat. Les responsables olympiques et japonais ont déclaré qu'ils restaient déterminés à organiser les Jeux l'année prochaine et le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré à Tokyo le mois dernier qu'il était "très, très confiant" sur la présence de spectateurs aux JO. Les anneaux resteront en place jusqu'à la fin des Jeux olympiques, puis seront remplacés par le symbole des Jeux paralympiques à la mi-août.