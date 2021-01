La passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden est commentée dans le monde entier. Mais quel sera concrètement l’impact de ce passage de flambeau pour la Belgique ? " Pour la Belgique, il faut bien dire que cela ne va pas changer énormément de choses. L’impact n’est pas direct. Les relations économiques ont continué sous Trump. Mais il y avait de la méfiance dans les discussions. Les insultes ont créé des tensions inutiles qui compliquent les négociations dans les discussions à un autre niveau ", analyse Tanguy Struye, professeur en relations internationales à l’UCL et spécialiste des États-Unis. "Donc indirectement oui, cela peut avoir un impact. Le premier, c’est l’engagement américain dans l’accord de Paris, sur l’économie verte."