Biden est en route pour le Chase Center de Wilmington, dans le Delaware, d'où il fera une intervention d'ici quelques minutes.

On s'attend à ce que le candidat appelle une nouvelle fois à respecter le processus démocratique et insiste sur l'importance de compter tous les votes.



Lors de sa prise de parole hier soir, Joe Biden s'était montré confiant, même si les résultats tardaient à tomber. "Votre patience est remarquable, nous savions que les résultats allaient être longs. Nous allons devoir être patients, le dépouillement des votes prendra encore un certain temps jusqu'à ce que le travail soit terminé car chaque vote compte" avait déclaré le candidat, déclenchant la colère de Donald Trump. Il avait directement réagi sur Twitter : "Ils essaient de voler les élections. Nous ne les laisserons jamais le faire. Les votes ne peuvent pas être émis après la clôture du scrutin".