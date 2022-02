"La nuit dernière, opérant sous mes ordres, les forces militaires américaines ont éliminé avec succès une menace terroriste majeure pour le monde", a débuté Joe Biden lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi. Cette menace n'était autre que Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, le chef de l'Etat islamique. Ce dernier a pris le commandement du groupe terroriste après la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi en 2019 suite à un précédent raid américain. "Depuis ce jour, l'Etat islamique a continué à viser les Etats-Unis et leurs alliés et provoquer des milliers de victimes en Afrique centrale et en Asie du Sud", a expliqué Joe Biden.

Le président américain dit avoir privilégié une opération commando en Syrie pour éviter des victimes civiles. Les soldats étaient censés capturer le chef de l'EI, mais celui-ci s'est fait exploser "dans un ultime geste de couardise", a précisé Joe Biden. "Sans égard pour la vie de sa propre famille ou d'autres personnes dans l'immeuble, il a choisi de se faire exploser, pas seulement la ceinture (d'explosifs), mais de faire sauter ce troisième étage. Plutôt que de faire face à la justice pour les crimes qu'il a commis, emportant plusieurs membres de sa famille avec lui, comme l'avait fait son prédécesseur".

© AP

"Nous sommes à vos trousses", a conclu Biden à l'adresse des leaders de groupes terroristes dans le monde.