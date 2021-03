Joe Biden martèle qu'il n'a "rien" contre les millionnaires

Monde

AFP

Joe Biden, qui souhaite augmenter les impôts des Américains les plus riches et sur les sociétés, a assuré mercredi qu'il n'avait "rien contre les millionnaires et les milliardaires" tout en critiquant que des entreprises, telles que Amazon, ne paient pas un seul centime d'impôts sur les bénéfices.