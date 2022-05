Il a réitéré à cette occasion son soutien à l'adhésion des deux pays à l'Otan. Les trois chefs d'Etat et de gouvernement se sont entretenus dans le bureau ovale.

Le président des Etats-Unis Joe Biden a affirmé jeudi que la Suède et la Finlande remplissaient "tous les critères" pour adhérer à l'Otan, et a annoncé saisir le Congrès américain pour qu'il approuve "le plus rapidement possible" leur candidature.

"Aujourd'hui je suis fier de leur assurer qu'elles ont le soutien total et complet des Etats-Unis d'Amérique", a-t-il lancé aux côtés de la Première ministre suédoise Magdalena Andersson et du président finlandais Sauli Niinistö, en visite à la Maison Blanche au lendemain de leur candidature formelle.

Washington soutient activement la Finlande et la Suède à l'adhésion à l'Alliance transatlantique. Les deux Etats estiment que leur sécurité est menacée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La Turquie, cependant, a menacé de bloquer l'élargissement de l'Otan à ces pays. L'administration du président américain a assuré que cet obstacle sera surmonté, notamment par une médiation américaine.

Washington a assuré la protection de ces deux Etats.