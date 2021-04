Joe Biden a reconnu samedi le génocide arménien, devenant le premier président des Etats-Unis à qualifier ainsi la mort d'un million et demi d'Arméniens massacrés par l'Empire ottoman en 1915.

Il s'agit "d'honorer les victimes, pas d'accabler qui que ce soit", a souligné une responsable américaine, sous couvert de l'anonymat, alors que la Turquie a mis en garde par avance tout recours à ce qu'elle dénonce comme un "mensonge".

"Aujourd'hui, alors que nous pleurons ce qui a été perdu, tournons également nos regards vers l'avenir, vers le monde que nous souhaitons construire pour nos enfants. Un monde qui ne soit pas souillé par les maux quotidiens du fanatisme et de l'intolérance, où les droits de l'homme sont respectés et où chacun peut vivre sa vie dans la dignité et la sécurité. Renouvelons notre détermination commune à empêcher que de futures atrocités ne se produisent où que ce soit dans le monde. Et poursuivons la guérison et la réconciliation pour tous les peuples du monde", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de la Maison Blanche.

"Le peuple américain honore tous les Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a commencé il y a 106 ans aujourd'hui".

Plus d'informations dans quelques minutes.