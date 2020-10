Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a souhaité vendredi un "prompt rétablissement" à Donald et Melania Trump, testés positifs au Covid-19 dans la nuit. Jill Biden, son épouse "et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la Première dame Melania Trump pour un prompt rétablissement", a tweeté l'ancien vice-président américain, âgé de 77 ans.

Les Trump et les Biden étaient tous à Cleveland, dans l'Ohio, mardi soir dans la salle du premier débat présidentiel. Joe Biden devrait, selon les médias américains, passer un test ce vendredi encore.

"Nous continuerons à prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille", a-t-il poursuivi.