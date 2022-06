Déjà absente lors de la messe à la cathédrale Saint-Paul organisée à l'occasion de son jubilé de platine, la reine ne sera pas non plus présente aux festivités de samedi. Buckingham Palace vient d'annoncer qu'Elizabeth II, toujours fatiguée, n'assisterait pas au Derby d'Epsom, une course de chevaux annuelle bien connue. Elle suivra l'événement sportif en direct à la télévision depuis le château de Windsor, rapporte le Palais et sera représentée sur place par sa fille Anne.

Depuis jeudi 2 juin, les festivités pour le jubilé de platine de la souveraine de 96 ans battent leur plein en Angleterre. Elle était apparue au balcon du palais de Buckingham jeudi suite à la parade militaire, mais ses services avaient annoncé jeudi soir l'absence "à contrecœur" de la monarque au service religieux de ce vendredi, pourtant cheffe de l'Eglise anglicane et très croyante, en raison d'un certain "inconfort". Comme de plus en plus souvent, la reine, qui a du mal à marcher, a été représentée par son héritier Charles.