Voici peu, un policier dénonçait la vente d’herbe sur Marketplace (Facebook). Le fait concerné se produisait à Morlanwelz, mais la police de Mariemont n’a pas été avisée.

D’après la police fédérale, tous les rapports internationaux (dont ceux de l’Observatoire européen) concluent que la vente de drogues via les nouvelles technologies (pas uniquement internet mais aussi darknet, réseaux sociaux, applications, groupes de discussions, etc.) est un phénomène tendant à se renforcer. "Ces mêmes rapports précisent aussi que le nombre de transactions réalisées via ce moyen reste limité par rapport au nombre total de transactions drogues. Il est question de quelques pourcentages (entre 5 et 10)" explique Jonathan Pfund, directeur de la communication à la police fédérale.

(...)