© Reporters

Ce mercredi à Chicago, le mercure pique à -29°C. Quant aux températures ressenties, elles descendent jusqu'à -50°C. Selon les météorologues, la ville connaît même les températures les plus fraîches qu'elle ait jamais expérimentées: l'air y sera plus glacial que celui du Mont Everest, du Greenland et de l'Alaska.

D'après Now This News, Chicago devrait même connaître des températures plus froides qu'en Antarctique. "Attendez-vous à des températures glaciales, un froid mordant et des températures ressenties potentiellement mortelles", a prévenu le National Weather Service, la météorologie américaine. Des images impressionnantes montrent des plaques de glace à la surface de la rivière Chicago.

Comment se prémunir des dangers du froid polaire?

La meilleure chose à faire est de ne sortir de chez soi qu'en cas d'extrême urgence. Si, le cas échéant, il était nécessaire de se rendre à l'extérieur, il est recommandé de couvrir l'entièreté de son corps, visage compris. Éviter de parler et de prendre de profondes inspirations figurent également parmi les précieux conseils à observer.

Si la tuyauterie gèle en réaction aux températures glaciales et ne permettent plus l'écoulement normal de l'eau du robinet. Le média américain Now This News conseille à ses lecteurs d'utiliser un sèche-cheveux pour dégeler les tuyaux.