Au cours de ce premier échange, la vice-présidente américaine et le président français se sont dits "d'accord sur le besoin d'une coopération bilatérale et multilatérale étroite pour faire face au Covid-19, au changement climatique, et soutenir la démocratie chez nous et à travers le monde", a indiqué la vice-présidence américaine dans un communiqué.

Lors de cet entretien, Mme Harris a également exprimé son engagement "à revitaliser l'alliance transatlantique", précise le communiqué.

"Ils ont aussi discuté de nombreux défis régionaux, notamment aux Moyen-orient et en Afrique, et de la nécessité d'y faire face ensemble", poursuit le texte.

La vice-présidente a par ailleurs "remercié le président Macron pour son leadership sur le sujet de l'égalité de genre et pour la contribution de la France au rover Perseverance Mars 2020 de la Nasa".

Dans un tweet en anglais, le président français s'est dit "content de cette première discussion". "Avançons ensemble sur tous les défis auxquels nous sommes confrontés: le climat, l'égalité de genre, les crises régionales, et notre coopération spatiale avec (espérons-le) une nouvelle étape ce jeudi avec l'atterrissage de Perseverance sur Mars", a tweeté le président français.

Après sept mois de voyage, le rover Perseverance de la Nasa tentera d'atterrir sur Mars jeudi, une manoeuvre ultra-périlleuse qui marquera le début d'une quête de plusieurs années à la recherche de traces de vie ancienne.