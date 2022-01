Jusqu'à l'arrivée de ce vol, les atolls n'avaient détecté que deux cas sur un bateau de pêche en mai 2021.

Le gouvernement a fait savoir dans une déclaration que 36 des 54 passagers arrivés par avion vendredi depuis Fiji avaient été testés positifs au Covid-19.

Tout le monde à bord avait dû se soumettre à un test Covid à Fdiji durant la quarantaine avant le départ, et tous les passagers étaient vaccinés, a encore précisé le gouvernement.

"Une fois arrivés à Tarawa, ils ont tous été testés à nouveau par l'équipe médicale du ministère de la Santé et les services médicaux, et puis ils ont immédiatement été escortés vers le centre de quarantaine comme prévu par les protocoles".

Un agent de sécurité en place au centre de quarantaine a aussi été testé positif au virus, ajoute la déclaration.

Vu ce nombre de cas très élevés pour cette nation d'un peu plus de 120.000 habitants, un couvre-feu nocturne a été imposé partiellement à Kiribati pour au moins deux semaines, et le port du masque devient obligatoire.

Les réunions sociales, "comme les jeux de bingo, boire du kava et de l'alcool", ont été interdits et tous rassemblements de plus de 10 personnes est aussi banni.