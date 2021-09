L’émotion dans la voix de Kirsten Maher est encore palpable. Cette Américaine était à Bruxelles durant les attentats du 11 septembre. Elle reste profondément choquée.

"Cela fait 30 ans que je vis en Europe. Les événements du 11 septembre m’ont énormément touchée. J’ai vécu à New York et j’ai fait mes études à Washington. Sur le moment, je me sentais totalement impuissante et bouleversée car je n’avais aucun contact avec mes nombreux amis sur place. À l’époque, il n’y avait pas WhatsApp et les moyens de communication actuels. La journée me semblait interminable", raconte celle qui avait 35 ans au moment des faits.