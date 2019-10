Le Conseil européen a validé jeudi après-midi le nouvel accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dégagé le matin même par les négociateurs des deux camps à quelques heures du Sommet européen. Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 (l'UE des 28, sans le Royaume-Uni) ont, à l'issue d'un Conseil "article 50" consacré à la question du Brexit, approuvé l'accord de retrait révisé ainsi que la déclaration politique concernant les futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni, a annoncé le Conseil.

Le texte devra encore passer l'écueil de la Chambre des Communes britannique, samedi, ainsi que recevoir le feu vert du Parlement européen.