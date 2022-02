Il y a cinq jour, Vladimir Poutine lançait son offensive en Ukraine. Depuis lors, ce sont près de 400.000 civils ukrainiens qui ont fui le pays. Principalement des femmes et des enfants, puisque les hommes entre 18 et 60 ans ont été appelés à rester pour se battre contre les forces russes. C'est le cas notamment de Mark et de sa maman, Olga, qui ont dû quitter précipitamment l'Ukraine en laissant tout derrière eux, pour se rendre dans un pays limitrophe. "On a marché pendant 3 heures et on nous a pris en voiture. Je pensais qu’on allait marcher pendant deux ou trois jours, mais on nous a aidés", a confié le petit garçon en larmes.

De fait, une longue file de voitures de 50 km s'est formée près de la frontière polonaise à Volytsia et elle continue de s'allonger. Ce sont des centaines de milliers de civils qui tentent de fuir désespérément leur pays devenu le théâtre d'un conflit sanglant. "On a laissé papa à Kiev. Il va vendre des affaires pour avoir de l’argent, aider nos héros, notre armée et peut-être se battre", poursuit très ému Mark. "On vient de Kiev, la capitale. La ville a été bombardée, les gens y sont tués, cet endroit paisible est pris pour cible. (…) On emmène nos enfants avec nous pour sauver leur vie", a ajouté se maman.