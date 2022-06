En juillet, il s'agira ainsi d'environ 67.500 voyageurs et en août de 72.500. Il sera dès lors nécessaire d'annuler des vols. Selon Schiphol, si tous les avions sont complets, il y aura environ 13.500 sièges de trop chaque jour en juillet.

L'aéroport dit prendre cette mesure pour éviter les "files d'attente ingérables". En conséquence, de nombreux voyageurs manqueraient leur vol et des situations dangereuses pourraient survenir tant pour les voyageurs que pour les travailleurs. L'aéroport manque de personnel, en particulier celui de sécurité. Ce qui a déjà récemment provoqué des files d'attente jusqu'à l'extérieur du hall des départs.

Durant la période de pandémie, le secteur du voyage a été pratiquement à l'arrêt. Mais il se redresse à présent plus rapidement que prévu. Schiphol dit avoir pris en compte un doublement du nombre de passagers : de 25,5 millions en 2021 à 60 millions cette année. Lors des journées les plus chargées des vacances de mai dernier et aussi de l'été à venir, il y aura cependant plus de voyageurs que prévu dans le scénario anticipé par l'aéroport.