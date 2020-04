Open Air, le festival de heavy métal qui se déroule chaque été à Wacken, dans le nord de l'Allemagne, a été annulé, a annoncé jeudi Holger Hübner, co-fondateur du festival.

"Nous faisons face à une situation que nous n'avons jamais rencontrée en 30 ans", a-t-il souligné. Le festival devait se dérouler le 31 juillet et 1er août.

Le gouvernement fédéral et les seize Länder qui composent la république fédérale allemande ont convenu mercredi d'annuler tous les événements majeurs jusqu'à la fin août afin d'empêcher la propagation du coronavirus. "Notre équipe a travaillé intensivement sur le festival au cours des derniers mois", déclare Holger Hübner. "Cette nouvelle nous affecte profondément et nous devons encore la digérer", ajoute le co-fondateur Thomas Jensen.

En ce qui concerne les tickets déjà vendus et les projets pour 2021, les organisateurs s'exprimeront "dès que possible" et demandent encore un peu de patience. Au début de l'année, le festival annonçait sur son site web la vente de l'intégralité des 75.000 tickets en 24 heures. Le Wacken Open Air est l'un des principaux festivals de heavy métal dans le monde. L'affiche promettait la venue de Annihilator, Amon Amarth, At the Gates, Cinderella's Tom Kiefer, Death Angel, Judas Priest, L.A. Guns, Lacuna Coil, Loudness, Merciful Fate, Overkill, Pestilence, Sacred reich, Sick of It All, Slipknot, Sodom, Stratovarius, Suicide Angels, Tarja, Therapy?, The Wildhearts, U.D.O., et le légendaire Venom.