Le déconfinement y est amorcé mais le taux de contamination remonte dangereusement.

L’Allemagne a longtemps fait figure d’exemple dans son approche de la crise du coronavirus. Avec un dépistage massif, dès l’apparition des premiers cas, notamment, ce qui lui a permis de "limiter" à moins de 6 700 le nombre de décès pour un total de plus de 160 000 cas. Soit moins de décès que la Belgique (7 844) avec plus de trois fois plus de cas (49 906 en Belgique).

Mais l’Allemagne est cependant loin d’avoir éradiqué la pandémie sur son territoire et craint même une seconde vague qui pourrait être encore plus sévère et meurtrière que la première. Les craintes n’émanent pas des plus pessimistes, mais bien des plus hautes autorités politiques et scientifiques.

Le pays enregistre d’ailleurs une recrudescence des cas depuis qu’elle a entamé son déconfinement (partiel, il y a quelques jours), avec un nouveau relâchement des mesures annoncé pour ce lundi. Ce qui inquiète, au-delà des chiffres, c’est l’augmentation du taux de contamination depuis la mise en place des premières mesures de ce déconfinement. Alors que ce fameux R0 (nombre de personnes contaminées par un malade) était redescendu à 0,7 mi-avril, il est désormais remonté à 1. En d’autres termes, une personne contaminée en infecte une autre.

Avec "un taux d’infection à 1,1, nous pourrions atteindre les limites de notre système de santé en termes de lits en réanimation d’ici octobre", a récemment mis en garde la chancelière Angela Merkel, ajoutant que celles-ci seraient atteintes dès juillet à 1,2 et dès juin à 1,3.

Ce qui inciterait alors les autorités à durcir à nouveau les mesures et à envisager un nouveau confinement, scénario sur lequel planchent également les experts belges, jugeant le risque probable de voir une seconde vague frapper également la Belgique.