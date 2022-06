Quarante-huit millions d’électeurs étaient appelés ce dimanche 12 juin à voter pour le premier tour des élections législatives françaises disputées dans 577 circonscriptions. Ils devaient décider si, à travers la composition de la future Assemblée nationale, ils donnent à Emmanuel Macron la liberté de réformer l’école, l’hôpital, les retraites avec un Parlement plutôt ami ou s’ils lui imposent de négocier chaque texte avec des députés en partie hostiles.

Las, plus de la moitié d’entre eux n’ont pas jugé bon de se rendre aux urnes (52,5 % d’abstention, soit 1,2 point de plus que le record de 2017). Ce n’est guère étonnant : les Français connaissent peu le député de leur circonscription (selon une étude Kantar, seuls 31 % d’entre eux savent le nommer !) et ignorent tout ou presque de son rôle (seuls 38 % peuvent citer une mesure débattue à l’Assemblée sur les cinq dernières années).