Dans la crise ukrainienne, la Russie va-t-elle calmer le jeu? C'est l'une des questions posées ce mercredi soir à Alexander Tokovinin. L'ambassadeur de Russie en Belgique était le grand invité des "Visiteurs du soir", émission diffusée à 21h20 sur LN24.

L'ambassadeur y explique notamment que la Russie ne souhaite pas la guerre. "Comme l'a dit le président Poutine, la Russie ne veut pas de guerre mais, en même temps, la Russie ne peut pas accepter que ses intérêts légitimes soient ignorés complètement. On essaie de trouver un modèle équitable de la sécurité européenne et on espère qu'on peut aboutir à ce but par la voie diplomatique".

Lorsqu'on lui demande si la Russie se sent menacée par les mouvements des troupes de l'Otan qui se rapprochent à l'est, l'ambassadeur répond: "Au moment où l'acte fondateur entre la Russie et l'Otan a été signé en 1997, la longueur de la frontière était de 100 kilomètres. Puis on a rajouté les Pays baltes, la frontière est devenue beaucoup plus longue. Il faut bien que ce processus s'arrête quelque part. On ne peut pas accepter que l'Ukraine devienne membre de l'Otan".

