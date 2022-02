Emma Gruenbaum a vidé son sac pour le tabloïd du Sun. L'ancienne masseuse du Prince Andrew a expliqué que ce dernier avait un comportement plus que déplacé lors de leurs échanges. Le prince et la kiné se sont rencontrés en 2005 lorsqu'elle commence à traiter Sarah Ferguson, l'ex-femme d'Andrew, début 2005.

Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle affirme que le Prince a tenté plusieurs fois "de l'embrasser pendant et après les séances" au Royal Lodge, à Winsdor. "Il était mon client le plus effrayant. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur ma vie sexuelle. Il s'agit d'un parasite sexuel permanent", a-t-elle commencé. "Il essayait toujours de me prendre dans ses bras après les séances. Et pendant, il insistait toujours pour être nu avec ses propres serviettes. Alors que pour ce type de massage, ce n'est pas nécessaire. Il exigeait également que les massages soient réalisés dans sa chambre. Et ce malgré mes différentes objections."

Âgée à l'époque de 34 ans, elle raconte également une autre anecdote. "J'ai voulu ajuster le lit et je me suis mise au sol. J'ai alors entendu une voix: 'Hé, joli cul. Est-ce que je peux te prendre?' Je me suis rapidement levée et retournée. J'étais contre la table de massage et il était contre moi, les yeux dans les yeux. Il se touchait presque, il était vraiment proche. 'Ce n'est pas tes affaires', lui ai-je répondu. Il m'a regardé d'un air absent en me répondant: 'Tu ne peux pas me parler comme cela.' Il y a eu un long moment de silence tendu et bizarre."

En tout, elle a revu le Prince Andrew à six reprises. "J'ai eu des commentaires stupides de nombreuses fois. Mais je lui répondais juste: 'Écoute, tu vas bien te comporter ? Enlève ton peignoir, allonge-toi et laisse-moi faire mon travail. Ou je m'en vais.'"

Au bout de deux mois, elle n'a plus jamais reçu de coup de fil du personnel afin de fixer d'autres rendez-vous. "Je pense que c'est parce qu'il en voulait plus et qu'il était clair qu'il n'arriverait à rien. Il essayait toujours d'orienter la conversation vers le sexe ou les blagues sur le sexe. Je lui disais que ce n'était pas approprié ou que ce n'était tout simplement pas drôle. (...) C'était un sale type."

Ce n'est pas la première fois que le fils d'Elizabeth II est attaqué pour de telles accusations. Poursuivi au civil à New York pour abus sexuels par l’Américaine Virginia Giuffre, l'homme de 61 ans devra déjà répondre devant la justice cette année. La plaignante avait 17 ans au moment des faits. Il ferait partie de la combine initiée par Jeffrey Epstein, un milliardaire américain. “Malgré des demandes répétées, Mme Giuffre ne s’est toujours pas engagée envers une date ou un lieu pour sa déposition” à elle, a indiqué la source proche du duc d’York.

À propos du procès, Emma Gruenbaum, qui vit toujours à Windsor et est géomètre, espère que sa sortie dans les médias permettra à éclairer l'opinion sur qui était réellement le Prince Andrew. "Je veux juste ajouter du contexte sur le type de personnage qu'il est et comment il m'a traitée. Et si cela aide Virginia, alors c'est fantastique", a-t-elle conclu.