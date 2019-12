Heitor Schiave, un Brésilien de 43 ans, a essayé de tromper la viligance de l'examinatrice du permis de conduire en se déguisant en vieille dame afin d'obtenir le fameux document à la place de sa mère.

Lunettes de grand-mère, vernis à ongles, chemisier à fleurs, longue jupe, perruque grise, le déguisement était presque parfait. Malheureusement pour Heitor, son plan a vite déchanté quand le centre d'examen de Porto Velho a appelé la police lorsqu'une des employés s'est aperçue de la supercherie.

Cette histoire a fait un véritable carton au Brésil tant celle-ci sort de l'ordinaire. D'ailleurs les médias auriverdes ont profité de l'occasion pour interroger l'examinatrice, Aline Mendonca, qui était en charge de l’évaluation de la "maman" d'Heitor Schiave.

Au début de l'examen, le stratagème se passait comme prévu pour Heitor. "Au tout début, je n’y ai vu que du feu. Il était mon sixième candidat du jour et j’étais moins attentive”, commence Aline Mendonca. Cependant, le serviable fils n'avait pas prévu que sa masculine voix le trahirait. Même en tentant d'imiter une voix de femme, l'examinatrice n'est, cette fois-ci, pas tombée dans le panneau. “Son timbre étrangement aigu m’a interpellée et ses grandes mains ne collaient pas non plus avec le reste. Ce devait être un homme, même s'il s’efforçait de se faire discret et que son maquillage était bien réussi”, détaille-t-elle.

En présentant sa carte d'identité, Heitor avait réalisé que son plan tombait finalement à l'eau. Néanmoins, les réseaux sociaux ont largement soutenu le tricheur tant sa stratégie fut exécutée à la perfection. Le culot qu'a eu Heitor pour rendre service à sa mère a touché les internautes, mais pas l'examinatrice. “Sur la photo, ce n’était de toute évidence pas la personne qui se trouvait à côté de moi au volant de la voiture. J’ai évidemment contacté la police, car c’est un délit. La barre est très haut pour réussir le permis de conduire, et il ne faut pas que les gens commencent à croire qu’on peut nous tromper de la sorte”, termine-t-elle.

Le pauvre Heitor est inculpé d'usurpation d'identité et devra se défendre devant un juge. Il a été libéré sous caution en attendant son procès.

