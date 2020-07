"Ce qui se passe en ce moment à Portland devrait inquiéter tout le monde aux Etats-Unis", a lancé Jann Carson, responsable de la puissante organisation de défense des droits civiques ACLU dans l'Oregon, Etat du nord-ouest du pays.

"Habituellement, lorsque vous voyez des gens dans des voitures non siglées prendre de force quelqu'un dans la rue, cela s'appelle un enlèvement", a-t-il ajouté. D'après les médias locaux, des agents fédéraux circulent à travers le centre de Portland et arrêtent des manifestants sans leur fournir de motifs depuis au moins le 14 juillet. Mark Pettibone, 29 ans, a raconté au Washington Post comment il avait été interpellé par des hommes en uniformes kakis surgis d'une fourgonnette civile qui s'était arrêtée près de lui: "On aurait dit un film d'horreur ou de science-fiction".