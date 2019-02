L'Australie pourrait atteindre cinq ans plus tôt que prévu les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat, d'après une étude de l'université nationale australienne (ANU). L'implantation de sources d'énergies renouvelables par habitant se fait à un rythme plus élevé que n'importe où ailleurs, y compris en Chine, au Japon, aux Etats-Unis et dans l'Union européenne.

L'Australie est en bonne voie pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, fixés lors de la COP21 à Paris, en 2025 au lieu de 2030 comme prévu initialement.

"Le nombre de nouvelles sources d'énergies renouvelables en Australie a fortement augmenté l'an dernier en comparaison avec d'autres puissances économiques et nous prévoyons que cette tendance se poursuive cette année et au-delà", a indiqué le professeur Andrew Blakers, qui a mené l'étude à la faculté d'ingénierie de l'ANU.

"L'Australie est en passe d'atteindre 50% d'électricité renouvelable en 2024 et 100% en 2032".