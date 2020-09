"La première responsabilité d'un président est de protéger le peuple américain et il ne le fait pas. Cela le disqualifie totalement", a lancé Joe Biden soulignant que le président américain refusait de mettre en place des mesures nationales de distanciation physique contre le virus.

L'ancien vice-président a aussi affiché sa défiance face à Donald Trump concernant la création et la distribution d'un vaccin efficace contre le Covid-19.

"J'ai confiance en les vaccins, j'ai confiance en les scientifiques, mais je n'ai pas confiance en Donald Trump. Et en ce moment les Américains ne peuvent pas avoir confiance non plus", a accusé Joe Biden.

"Une chose est sûre, nous ne pouvons pas laisser la politique interférer avec le vaccin de quelques façons que ce soit", a-t-il ajouté.