Les frappes aériennes orchestrées par la Russie en Ukraine pourraient générer des répercussions économiques dramatiques sur notre pays. Ce jeudi matin à l’ouverture des marchés boursiers, Paris Francfort, Londres et l’Eurostox dévissaient entre 2 et 5 %. Les cours du gaz ont même bondi de plus de 30 % sur la bourse néerlandaise, référence en Europe, en réponse à l’attaque de l’Ukraine par la Russie.

Selon Bruno Colmant, professeur d’économie au sein de l’ULB et de l’UCLouvain, l’impact sur les marchés financiers devrait se diluer dans le temps. Mais il y a deux aspects où l’impact devrait être persistant. À commencer par les prix de l’énergie