Une fois n’est pas coutume, on ne peut qu’être d’accord avec Greta Thunberg quand elle qualifie d’ores et déjà la Cop 26 de fiasco. Mis à part avoir permis à des dizaines d’Excellences de voyager aux frais de la princesse, on voit mal ce que ce grand "machin" accouchera comme solutions concrètes.