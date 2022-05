En mars dernier, à Dovzhyk, un convoi russe est attaqué. Remontés, les militaires cherchent alors des responsables parmi les habitants du village.

Ils tombent sur Mykola Kulichenko, un homme de 33 ans, et ses deux frères. Dans leur foyer, les forces armées découvrent des médailles militaires de leur grand-père, ainsi que le sac militaire de Mykola. La fratrie est emmenée afin d'être interrogée et torturée.

L'Ukrainien décrit les scènes épouvantables dont ils ont été victimes: "Il m'ont battu avec une barre métallique et ont mis le canon d'une arme à feu dans ma bouche."

Plus loin dans le témoignage, Mykola raconte avoir perdu connaissance et avoir été ligoté et transporté avec ses frères dans un véhicule jusqu'à un lieu isolé. Une fois dehors, les soldats russes ont commencé à creuser un trou.

Un coup de feu retentit alors. Un deuxième suit. Ce sont ses deux frères qui viennent d'être abattus. Le même sort est réservé à Mykola. La balle part, traverse sa joue et ressort miraculeusement par son oreille droite. Le jeune homme décide alors de faire le mort pour tromper les bourreaux. Les corps sont jetés dans la fosse et recouverts de terre.

Enseveli et malgré ses pieds et ses poings liés, le rescapé parvient à remonter à la surface. Il atteint une habitation où il est soigné et rejoint finalement sa sœur, revenue entretemps au domicile familial et absente lors du drame: "J'ai regardé dans ses yeux et j'ai demandé où étaient mes autres frères", raconte Iryna. "Il n'y a personne d'autre", lui a répondu Mykola.

Ce dernier est conscient d'avoir été "chanceux": "Maintenant, je dois simplement continuer à vivre. Je veux que mon histoire soit entendue à travers le monde car ce genre de choses arrivent et je ne suis qu'un cas sur un milliard", rapporte-t-il, courageusement.