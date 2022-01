C'est une bien triste nouvelle: l'enfant star Miranda Fryer est décédée le 6 janvier dernier. L'actrice de 34 ans avait été révélée dans la série Les voisins (Neighbours), diffusée de 1989 à 1991. A l'époque, elle incarnait le personnage de Sky Mangel.

Cette disparition pose beaucoup de questions. Pour sa famille, la jeune femme était en parfaite santé. Quelques jours après le drame, le frère de la victime a pris la parole pour faire la lumière sur cet événement tragique. "Bonjour aux amis de Miranda, c'est Jérémy. J'ai la plus triste des nouvelles à vous annoncer", commence-t-il dans un message sur les réseaux sociaux.

"Jeudi dernier, aux alentours de midi, Miranda est morte. C'était complètement inattendu, nous attendons encore de connaître la cause de sa disparition. Mais si l'on en croit nos antécédents familiaux, cela pourrait être dû à des problèmes cardiaques. Elle dormait. Elle est donc partie en paix. Miranda avait une très grande personnalité. Le monde sera différent sans elle", a-t-il écrit sur Facebook.

Perdre son enfant est la hantise de tous les parents. Pour le Herald Sun, Traci Hunter, la mère de Miranda Frye, a également réagi: "C'était une personne vraiment gentille et aimante, presque trop belle pour être vraie - elle était évidemment trop belle pour être vraie car elle nous a été enlevée si tôt. Il s'agit de la plus merveilleuse des filles et sa disparition est un choc terrible."





Après avoir émerveillé les téléspectateurs sur le petit écran, elle s'était reconvertie dans le domaine de la santé. Son objectif était de travailler pour l'hôpital Monash, à Melbourne, dans le département des neurosciences. Dans une interview accordée au Sun, ses proches ont également eu un mot pour le compagnon de la victime. "Vrais âmes sœurs, Miranda et Arthur prévoyaient de fonder leur famille, lorsqu'un jour de la semaine dernière, elle s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. Nous ne savons pas pourquoi. Elle avait eu des problèmes avec son cœur. Sans doute était-elle trop bien pour ce monde...", ont-ils conclu.