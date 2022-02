Cela signifie que plus de 300 contaminations au Covid-19 pour 100.000 habitants ont été enregistrées au cours des quatorze derniers jours dans l'ensemble des pays figurant sur la carte. Les indicateurs utilisés par l'ECDC ont par ailleurs varié depuis la dernière mise à jour de la carte. Désormais, le taux de vaccination est également pris en compte dans la classification attribuée à chaque pays.

La semaine passée, quatre régions européennes, en Pologne et en Roumanie, ne se trouvaient pas en rouge foncé. La Belgique affiche quant à elle cette teinte depuis le 4 novembre. Selon les derniers chiffres de l'Institut de Santé publique Sciensano, le taux d'incidence pour les quatorze derniers jours est 5.809 contaminations pour 100.000 habitants.

Le code couleur mis en place par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies comprend quatre couleurs - vert, jaune, rouge et rouge foncé - utilisées en fonction de la gravité de la situation épidémiologique. Plusieurs pays d'Europe continentale, non-membres de l'Union européenne, tels que le Royaume-Uni, l'Albanie, la Suisse et l'Ukraine ne sont toutefois pas mentionnés sur la carte publiée chaque semaine.