Cette dernière raconte qu'elle était aux côtés de son mari au moment des faits, mais qu'elle n'a rien vu à cause du gaz lacrymogène. "Il fallait que je me sauve de ce pont pour pouvoir respirer", détaille-t-elle, précisant avoir perdu son mari de vue . "Je ne sais pas ce qu'il fait. Je le revois au bout d'un quart d'heure Je lui demande si ça va. Il me répond 'Oui, ça va mais je viens de faire une bêtise. Je viens de taper deux flics. "













"Il n'a rien contre la police"

Karine Dettinger rappelle qu'elle ne cautionne en aucun cas la violence, à l'instar de son mari, dont elle défend logiquement la cause. "Si mon mari a réagi comme ça, c'est qu'il a vu une injustice devant lui. Il a vu une femme matraquée au sol. Il n'a pas tapé l'uniforme, il n'a rien contre la police."





L'épouse du boxeur, toujours en détention provisoire dans l'attente de son procès le 13 février prochain, en profite aussi pour répondre aux propos d'Emmanuel Macron, qui avait affirmé que dans sa vidéo d'explications, Dettinger " n'avait pas les mots d'un gitan". " C'est humiliant, complètement humiliant. Mon mari a fait des études. Il est responsable, il travaille, on paie nos impôts. On est Français, on est des citoyens honnêtes et on nous rabaisse."

Le 5 janvier dernier, Christophe Dettinger s'en était pris de manière très violente à deux gendarmes en marge de l'acte VIII des "gilets jaunes" à Paris. Avant de se rendre, l'homme avait expliqué avoir agi de manière impulsive en réaction aux violences policières auxquelles il venait d'assister. C'est également la version de Karine, son épouse, qui est sortie du silence pour les caméras de France 3.