La directrice de campagne de Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, a pris la parole afin de faire le point sur le dépouillement des votes qui a encore lieu à l'heure actuelle, et sur l'avancée du candidat démocrate dans la course présidentielle.

"Nous sommes en route vers les 270 électeurs. Trump le sait aussi, et ses actions imprudentes des dernières 48 heures le prouvent. Il perd mais il continue de vouloir arrêter le dépouillement à contester les résultats. Il essaie de distraire et refuse d'accepter ce qui est évident Joe Biden sera le furur président des Etats-Unis.

Nous nous sommes vraiments confiants, nous serons en tête au Nevada. Nous nous attendons à ce que les résultats tombent aujourd'hui.

A la fin de la journée nous aurons gagné en Pennsylvanie avec une certaine avance, car les votes non comptés proviennent principalement de districts démocrates. Nous continuons de nous sentir confiants en ce qui concerne l'Arizona. Mais nous allons avoir besoin de temps et devoir être patients car les résultats restant vont tomber ce soir et même demain. En Géorgie, Donald Trump continue d'avoir une petite avance, mais nous sommes vraiment conscients des zones où se trouvent les votes contradictoires. La situation est aussi plus dure en Caroline du Nord, nous en sommes également conscients, mais le plus important c'est vraiment que tous les votes soient pris en compte et nous restons optimistes.

(...)

Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui font un travail vraiment dur pour compter les votes, c'est le fondement de notre démocratie. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment positive. Nous sommes persuadés que Joe Biden sera le prochain président des Etats-Unis, peu importe ce qui peut se passer dans le dépouillement nous sommes en tête. Mais nous insistons, il faudra être patient", a-t-elle notamment déclaré.