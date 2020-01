L'Espagne a accordé vendredi un permis de séjour et de travail à un jeune Sénégalais sans papiers, qui avait sauvé d'un incendie un homme handicapé, a-t-on appris auprès du gouvernement.

Gorgui Lamine Sow, âgé de 20 ans et père d'un bébé de 8 mois, était arrivé en Espagne en 2017. Sans permis de séjour et donc de travail, le jeune homme se consacrait à la vente ambulante de bracelets et de colliers dans la ville touristique de Dénia (est).

Début décembre, alors qu'il marchait dans une rue de Dénia, Gorgui Lamine Sow avait entendu des cris venant d'un immeuble dont émanait de la fumée noire et avait alors escaladé la façade pour atteindre le deuxième étage. Entré par un balcon, le sauveteur improvisé était ressorti des flammes en portant un homme sur son dos et l'avait extrait du bâtiment, à l'aide d'une échelle apportée par un voisin.

Après s'être assuré que l'homme allait bien, le jeune Sénégalais avait repris sa route. C'est un appel à témoin du voisinage, impressionné par cet acte de bravoure, qui avait permis de retrouver le sauveteur improvisé. Les autorités communales avaient ensuite demandé au gouvernement d'accorder un permis de séjour et de travail à Gorgui Lamine Sow. Près de 90.000 personnes avaient aussi signé une pétition, sur internet, pour réclamer la régularisation du "héros anonyme" devenu "citoyen exemplaire".

Une "autorisation exceptionnelle", motivée par son geste "d'intérêt public", lui a ainsi été accordée, selon le ministère du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale.

Début 2019 l'Espagne recensait officiellement un peu plus de 70.000 Sénégalais sur son territoire.