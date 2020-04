Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a diminué pour la première fois.

C’est l’espoir le plus concret d’un prochain endiguement de la pandémie de coronavirus en Italie : le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a diminué pour la première fois samedi.

Ce chiffre est repassé sous la barre des 4.000 (3.994 contre 4.068 la veille). Jamais il n’avait baissé depuis fin février et l’explosion de la pandémie dans la péninsule, qui reste le pays le plus endeuillé au monde, selon les chiffres officiels (plus de 15.000 morts).

Cette décrue inédite “est une nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. C’est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous gérons cette urgence”, s’est félicité le patron de la protection civile Angelo Borrelli.

Cette baisse est notamment observée en Lombardie, la région de Milan, la plus touchée, où les hôpitaux pourtant d’excellente qualité sont débordés : ils y sont désormais 1.326 à lutter en soins intensifs soit une cinquantaine de moins que la veille.

Selon le bilan quotidien, 681 personnes ont perdu la vie en 24 heures en Italie, un chiffre toujours impressionnant mais lui aussi en baisse, de plus de 10 % par rapport à vendredi (766).

Dans certains secteurs, la surmortalité parfois impressionnante par rapport aux années précédentes montre que ces bilans des autorités ne dépeignent qu’une partie du drame.

Mais ce chiffre officiel des décès est “en diminution constante, je veux rappeler que (le 27 mars), nous avions atteint un maximum avec près de 1.000 morts”, a relevé Angelo Borrelli.

Depuis son apparition en décembre en Chine, la maladie Covid-19 a fait plus de 60.000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe.

Au total, 60.457 décès ont été recensés, dont 44.132 en Europe, continent le plus touché, selon un dernier bilan de l’AFP.

Un enfant de 5 ans figure parmi les dernières victimes en Grande-Bretagne, ce qui vient rappeler que la maladie ne tue pas uniquement les personnes âgées ou affaiblies.

Avec 14.681 morts, l’Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi de l’Espagne (11.744), des États-Unis (7.159), de la France (6.507) et du Royaume-Uni (4.313).

Au Royaume-Uni, 708 morts supplémentaires ont été enregistrés en une journée, un nouveau record confirmant l’accélération de l’épidémie. Le gouvernement de Boris Johnson (lui-même contaminé) a été très critiqué pour sa gestion de la crise, et la reine Elisabeth II doit prononcer dimanche une rarissime allocution.

L’Espagne a enregistré en 24 heures la mort de 809 personnes, un chiffre en baisse là aussi pour le deuxième jour consécutif, selon le bilan diffusé samedi par les autorités. Madrid a annoncé par ailleurs une prolongation du confinement de deux semaines, jusqu’au 25 avril.

Ces baisses – très relatives- du nombre de décès ou de contamination laissent entrevoir un vague espoir sur un ralentissement de la propagation du virus après des semaines de confinement quasi-généralisé auquel ont dû se résoudre les pays les plus touchés.

A Madrid, dans un parc des expositions converti en hôpital, les soignants interrompent parfois leur difficile travail pour applaudir les patients guéris. Ainsi d’Eduardo Lopez, 59 ans, qui respire désormais à plein poumons, et donne la note de “10/10” à tous ceux qui l’ont soigné “avec tendresse et une énorme dose d’humanité”.

Pour autant, les mesures de restrictions doivent être maintenues, ont souligné les autorités sanitaires des pays concernés à la veille des fêtes et vacances de Pâques, principale fête chrétienne de l’année.

La moitié de l’humanité est désormais soumise à des mesures de confinement.

La maladie étant officiellement jugulée en Chine, les États-Unis sont en passe de devenir la nouvelle ligne de front de la pandémie, avec près de 1.480 morts vendredi, bilan quotidien le plus élevé jamais enregistré dans un seul pays. Et 630 décès enregistrés ces dernières 24 heures dans le seul Etat de New York, épicentre sur le territoire américain.

Les Américains se préparent donc au pire, bâtissant des hôpitaux de campagne de Los Angeles à Miami, avec des milliers de lits supplémentaires de réanimation et un gigantesque navire-hôpital à quai à New York.

Selon le spécialiste américain Anthony Fauci, conseiller du président Donald Trump et membre de la cellule de crise de la Maison Blanche, il ne fait plus guère de doute que le nouveau coronavirus est transmis par voie aérienne quand “les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu’ils éternuent ou toussent”. Ce qui expliquerait l’extrême contagiosité apparente du Covid-19.

En Afrique de l’ouest, le Liberia a annoncé samedi son premier décès de l’épidémie de Covid-19, celui d’un homme de 72 ans. L’un des pays les plus pauvres du monde, le Liberia avait été durement touché par la fièvre Ebola entre 2014 et 2016.

Cette annonce renforce l’inquiétude pour le continent africain, qui reste pour le moment officiellement relativement peu touché par la pandémie avec 7.600 cas et un peu plus de 300 décès déclarés.

Samedi, la Chine a commémoré “dans la tristesse” les 3.326 “martyrs” qui ont officiellement trouvé la mort en quatre mois d’épidémie, apparue en décembre dernier à Wuhan (centre).

En France, un essai clinique consistant à administrer à des malades une solution issue du sang d’un ver marin aux propriétés oxygénantes va pouvoir démarrer après le feu vert des autorités, ont annoncé les porteurs du projet.

Après Disney qui a annoncé reporter de plusieurs mois la sortie de plusieurs de ses superproductions Marvel, ce sont les Émirats arabes unis qui ont demandé le report d’un an de l’Exposition universelle de 2020, prévue en octobre à Dubaï.

