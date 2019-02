L'est du Canada était paralysé mercredi par la pire tempête de neige de l'hiver, avec près d'un mois de précipitations tombées en 24h à Montréal, forçant la fermeture de dizaines d'écoles et l'annulation de centaines de vols.

En fin de matinée, près de 40 cm de neige étaient tombés à l'aéroport de Montréal depuis le début de la tempête, mardi après-midi. Dans l'ensemble de la région de la métropole québécoise "entre 30 et 40 cm de neige sont tombés", a indiqué un météorologue du ministère canadien de l'Environnement, Simon Legault.

Entre mardi en fin d'après-midi et mercredi en fin de matinée, "par endroit, on a reçu la quantité de neige mensuelle moyenne pour un mois de février à Montréal qui est de 41 cm", a-t-il déclaré à l'AFP, notant qu'en moyenne cette ville reçoit 209 cm de neige par année.

La municipalité avait invité la population à reporter ses déplacements ou à privilégier les transports en commun pour ne pas gêner les engins de déneigement, à pied d'oeuvre depuis mardi soir.

Toutes les écoles et universités étaient fermées mercredi et un calme inhabituel enveloppait la métropole de quelque quatre millions d'habitants.

La circulation restait difficile et certains Montréalais avaient carrément chaussé leurs skis pour se rendre au travail.

"Pour moi, vu que c'est le premier hiver, c'est un régal", témoigne pour l'AFP Sami Seddiki, Français originaire de Marseille, arrivé il y a six mois à Montréal. "Pour moi c'est exotique. Franchement, c'est le rêve. Hier soir, les déneigeuses n'ont pas arrêté, ils sont très bien organisés, ici, on ne sent pas le désagrément de la neige."

Ottawa, la capitale canadienne, a également reçu entre 30 et 40 cm, a noté M. Legault. L'administration fédérale fonctionnait normalement mais nombre de fonctionnaires travaillaient de chez eux, tandis que la colline parlementaire était recouverte d'un épais manteau blanc difficilement traversable.

Après avoir enseveli Ottawa et Montréal, la tempête se dirigeait à la mi-journée vers la côte atlantique en passant par Québec où 30 à 35 cm étaient attendus d'ici la fin de la journée.

A mesure que la dépression fonçait vers le littoral, la visibilité devenait quasi-nulle dans l'est du Québec et dans la province côtière du Nouveau-Brunswick en raison de fortes bourrasques de vent.

Jusqu'à présent, aucun accident grave n'était à déplorer malgré des dizaines de sorties de route.

"Je pense qu'on a réussi cette nuit à éviter le pire", s'est félicité le Premier ministre du Québec François Legault, remerciant "les gens (qui) ont suivi la consigne de sortir seulement lorsque c'est nécessaire".

Plus de 250 vols ont par ailleurs été annulés depuis mardi à l'aéroport de Montréal, et des dizaines d'autres l'étaient également à Toronto, Ottawa, Québec, Moncton et Halifax.

Toronto, la capitale économique du Canada, avait été balayée par la tempête de neige mardi avec "5 à 10 cm reçus et de la pluie verglaçante", a dit le métérologue Simon Legault.

Sur le littoral atlantique, à Moncton et à Halifax, les établissements étaient également fermés mercredi.

"Globalement cet hiver il y a eu plus de neige qu'à l'habitude, c'est un hiver en dents de scie" dans l'est du Canada, a relevé le météorologue.