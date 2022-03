Il y a un peu moins de trois semaines, Vladimir Poutine lançait son offensive en Ukraine faisant des milliers de victimes et poussant des millions d'habitants à quitter leur pays. Depuis lors, des espions occidentaux ont enquêté sur le comportement jugé instable du président russe. Selon les informations de l’agence du renseignement Five Eyes, regroupant l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, le chef d'état souffrirait d'un trouble psychologique. Ce dernier pourrait avoir été causé par la démence, par la maladie de Parkinson ou par un épisode psychotique nommé "roid rage", résultant d'un traitement à base de stéroïdes à forte dose contre le cancer.

C'est en tout cas ce que rapporte le Daily Mail ce mercredi dans ses colonnes. Pour étayer ces affirmations, le quotidien britannique pointe le fait que Vladimir Poutine affiche depuis plusieurs années un visage "gonflé". "Il y a eu un changement identifiable dans sa prise de décision au cours des cinq dernières années environ. Ceux qui l’entourent voient un changement dans la pertinence et la clarté de ce qu’il dit et dans la façon dont il perçoit le monde qui l’entoure", aurait affirmé une source proche de l'agence Five Eyes.

Toujours selon les informations récoltées par l'organisation d'espionnage, Vladimir Poutine n’aurait d'ailleurs pas été informé sur l’éventualité d'un échec militaire en Ukraine. Des nouvelles révélations très inquiétantes vu le contexte actuel. Le président russe est-il vraiment capable de penser clairement ?